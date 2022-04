Metabar, il primo bar al mondo che arriva dal metaverso: dal 7 al 10 aprile a Milano

Ologrammi al posto dei camerieri, barman e buttafuori in versione avatar, stanze tra reale e virtuale: è l’esperienza ibrida al Metabar di Heineken®, che dal 7 al 10 aprile apre le porte ai Caselli Daziari di Milano. Il temporary bar che, primo al mondo, sbarca dal metaverso è anche l’occasione per presentare la nuova Heineken® Silver. «Questa installazione – spiega Jan Bosselaers, Marketing Director Heineken Italia – riflette l’approccio innovativo e distintivo del brand. Siamo partiti dal metaverso per arrivare a Milano con un’installazione che sintetizza perfettamente questo percorso e che guarda al domani e alle nuove generazioni». Gli spazi si sviluppano attorno a un’aula centrale pronta ad accogliere protagonisti del mondo dell’intrattenimento; la postazione dj, infatti, ospiterà personaggi del panorama nazionale e internazionale, mostrandoli in contemporanea nella loro versione avatar.

Foto ufficio stampa; music Perception from Bensound.com