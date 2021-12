Music Mode, su Tinder ci si innamora a tempo di musica

Quanti amori sono nati grazie alla musica, e quanti ancora potranno nascerne su Tinder con Music Mode, la nuova esperienza immersiva disponibile su Explore. Attraverso un’integrazione con Spotify, in Music Mode vengono riprodotti automaticamente i brani che le persone hanno scelto all’interno del proprio profilo per raccontarsi al meglio, dentro e fuori. Chiunque collegherà il proprio account Spotify e aggiungerà un brano al profilo Tinder, sarà in grado di entrare in Music Mode.

