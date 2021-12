Nuove soglie FIMI/Gfk per le certificazioni Oro e Platino dei singoli: ecco cosa cambia nel 2022

FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana ha annunciato alcuni cambiamenti con l’arrivo del nuovo anno. La nuova nota metodologica 2022 introduce, a partire dalla prima settimana, l’aumento delle soglie per le certificazioni. Finora, per ottenere il Disco d’Oro FIMI/Gfk è stato necessario che un singolo raggiungesse le 35mila copie vendute. Il Disco di Platino, invece, richiedeva 70mila copie. Con la week 01/2022, la soglia per la certificazione Oro sale a 50mila e quella per il Platino a 100mila. Nessun cambiamento, invece, per le soglie di Album & Compilation, che rimangono 25mila (Disco d’Oro) e 50mila (Disco di Platino). Invariate anche le definizioni dell’universo rappresentato e del campione, oltre alla rilevazione e al sistema di controlli di qualità.

