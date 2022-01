Queste app ti pagano se le usi

Di app è pieno il web. Ce ne sono davvero tante e per tutti i gusti. Però alcune app ti pagano se le usi. È bene specificare che diverse sono uno specchietto per allodole, ma altre consentono di ricavare qualcosa. Possono infatti tornare utili per occupare un po’ di tempo libero con determinate azioni da svolgere online o sul territorio venendo remunerati con buoni sconto, voucher, accrediti via PayPal o sul conto corrente.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com