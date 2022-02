E' avvenuta per caso, grazie alla inconsapevole collaborazione di un paziente 87enne malato di epilessia, una scoperta che conferma qualcosa che già si era intuito: prima di morire il nostro cervello riprende parte dei nostri ricordi più belli, una sorta di amarcord della vita che stiamo per lasciare. Inoltre le attività coordinate dal cervello continuano anche per qualche minuto dopo la morte.

