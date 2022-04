Spazio, partita la missione Crew-4 della Nasa con Samantha Cristoforetti

(LaPresse) È partita dalla rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center a Cape Canaveral in Florida, la navicella Dragon Freedom di SpaceX con a bordo l'equipaggio Crew 4 di cui fa parte l'astronauta dell'Esa Samantha Cristoforetti, per il nuovo volo della società di Elon Musk nella missione Minerva della Nasa verso la Stazione spaziale internazionale. La Dragon Freedom è portata in orbita da un razzo Falcon 9. A bordo anche gli astronauti della Nasa Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins. La missione è attesa sulla stazione spaziale internazionale intorno alle 14 circa ora italiana.