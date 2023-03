Spiati dallo smartphone? I consigli dell’esperto per ridurre il monitoraggio multidispositivo

Smartphone e altri dispositivi elettronici fanno parte della nostra quotidianità da mattina a sera. Il lato oscuro è legato, in particolare, alla percezione di essere spiati come conferma una ricerca di NordVPN. «Il responsabile è il tracciamento ultrasonico tramite multi dispositivo», spiega Adrianus Warmenhoven, esperto di privacy digitale. L’ultrasonic cross-device tracking collega fra loro i dispositivi, monitora il comportamento del proprietario ed è in grado di cogliere ogni ultrasuono all’interno del proprio campo d’azione. É il caso, per esempio, di programmi televisivi, video e siti online, o app dello smartphone. «Non è possibile bloccare i beacon ultrasonici – rivela l’esperto – il modo migliore è ridurre l’assegnazione di poteri non necessari alle app installate al suo interno». Ecco, allora, come tutelarsi per ridurre l’impatto di questo fenomeno.

Foto Shutterstock, grafica da ufficio stampa; music Elevate from Bensound.com