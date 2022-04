TikTok, Rotoscope è il filtro virale del momento: ecco di cosa si tratta

Non c’è tendenza che ormai non passi attraverso il web, a uso e consumo dell’intrattenimento social. A maggior ragione quando si tratta di piattaforme online che dettano i trend del momento come succede con TikTok. Negli ultimi giorni, per esempio, è impossibile non incappare in clip nelle quali spicca una sagoma colorata che richiama gli Anni Ottanta. Si tratta del filtro Rotoscope, che trasforma i soggetti in silhouette dalle tinte sgargianti i cui movimenti riflettono quelli reali. E la novità ha fatto subito breccia nelle preferenze dei suoi utenti, che hanno fatto volare il filtro tra le tendenze virali.

Foto Shutterstock, Screenshot TikTok; music Perception from Bensound.com