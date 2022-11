Tratta 11, una mostra per denunciare l’inquinamento quotidiano prodotto dall’uomo: gli appuntamenti

Torna Visioni Verticali - Festival del Cinema di Potenza dell’associazione Polimeri, dal 16 al 19 novembre al Piccolo Teatro al Principe di Piemonte di Potenza. L’edizione, organizzata con il Centro di Geomorfologia Integrata per l’area del Mediterraneo, ha come tema l’ambiente e proprio per questo è ribattezzata Visioni Verticali-Ambiente e Territori. Ad anticiparla, la mostra Tratta 11, curata dal vicentino Marco Borgarelli al Palazzo della Cultura di Potenza, che invita a riflettere sulla connessione tra corpo umano e ambiente. Ogni opera diventa occasione per il visitatore di confrontarsi con azioni quotidiane che, spesso inconsapevolmente, sono dannose per l’ambiente. Giovedì 17 novembre, l’artista sarà poi protagonista una performance in cui realizzerà una tela con il gas di scarico della macchina. Rappresenterà il percorso stradale tra la sua abitazione e il luogo della mostra.

