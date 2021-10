Un messaggio su WhatsApp può sparire, ecco come

Ammettiamolo: quante volte vorremmo non aver mai inviato quel messaggio su WhatsApp o vorremmo che quelle parole si cancellassero? Ecco, c’è un modo per far sparire i nostri messaggini trascorso un certo lasso di tempo. E senza lasciare tracce. L’opzione per eliminare un messaggio inviato per errore, o perché presi dalla foga (o dalla rabbia...) è un’operazione già prevista dalla piattaforma. Oltre alla possibilità di eliminare l’invio nella chat – che lascia la segnalazione agli utenti – c’è un modo per far sparire le nostre parole.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com