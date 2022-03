WhatsApp, addio ai gruppi indesiderati: l'impostazione salva-notifiche

Quante volte ci capita di ritrovarci in gruppi WhatsApp che non vogliamo o di cui non ci interessa nulla? Tante, purtroppo, e a volte può essere una vera scocciatura. Magari all’inizio proviamo anche a capire di costa si tratti, poi diradiamo l’accesso alla chat infine ne silenziamo le notifiche. E l’ultimo passaggio, il più drastico, è quello di abbondonare il gruppo eliminando il problema alla radice. Per evitare di accendere il telefono e ritrovarsi nell’ennesimo gruppo WhatsApp indesiderato c’è un’impostazione utilissima.

