WhatsApp aggiorna la privacy: cosa sta succedendo

Quello della privacy, per WhatsApp, è sempre stato un argomento caldo. Per evitare ulteriori problemi, a breve arriverà un aggiornamento. Già lo scorso settembre la Ue ha inflitto a Meta, ex Facebook, una salatissima multa di 225 milioni di euro per la scarsa chiarezza sul trattamento dei dati personali degli utenti da parte dell'azienda. Il messaggio sulla privacy che appare spesso su WhatsApp, infatti, per la Ue sarebbe tutt'altro che chiaro.

