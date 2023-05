Whatsapp ci ascolta di notte? La notizia su Twitter

Qualche giorno fa un dipendente di Twitter, Foad Dabiri, ha scritto sul social dell'uccellino blu di essersi accorto che Whatsapp avrebbe usato il microfono in background, mentre lui dormiva e dalle 6 di mattina in poi, ora del suo risveglio. Elon Musk, proprietario di Twitter, ha girato il coltello nella piaga ritwittando quanto scritto da Dabiri ed aggiungendo di suo pugno: Non ci si può fidare di Whatsapp. L'app di messaggistica istantanea più famosa del mondo è veramente in grado di attivarsi da sola infrangendo la privacy dei suoi milioni di utilizzatori? Al momento da Whatsapp è giunta una smentita, sempre via Twitter, piuttosto circostanziata.