Novità in vista per Whatsapp. La celebre app di messaggistica diventa un social network. Se questo vi fa venire i brividi ma non per la gioia vi capiamo. Chi ha una forte avversione per le chat di gruppo non sarà particolarmente contento. Ma Mark Zuckerberg ha preso la propria decisione e non possiamo che subirla.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com