Sei un fan dei messaggi vocali di WhatsApp e non puoi farne proprio a meno? Ci sono ottime notizie per te. Presto, infatti, arriverà una nuova funzione che ti renderà la vita più semplice: sarà consentito, infatti, mettere in pausa la registrazione del messaggio vocale, per riprenderla in un secondo momento. Questo, ovviamente, eviterebbe strafalcioni e momenti di silenzio imbarazzanti.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com