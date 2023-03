Tel Aviv, preghiere sul luogo dell'attentato

(LaPresse) A Tel Aviv durante lo shabbat venerdì sera cittadini israeliani si sono radunati per pregare sul luogo dell'attentato di giovedi per i tre uomini feriti da un palestinese, membro di Hamas, poi ucciso da un militare fuori servizio. Due dei feriti sono in conidizioni gravissime e lottano per la vita in ospedale. Immagini da Twitter @Ostrov_A DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE