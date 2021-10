Tempesta solare, c'è già un blackout radio sull'India

Il 9 ottobre si è verificato un brillamento solare di classe M1. 6 e una nube di particelle elettromagneticamente cariche è stata scagliata dal Sole direttamente verso la Terra. I primi segnali indicano che l'espulsione di massa coronale potrebbe raggiungere la Terra tra l'11 e il 12 ottobre e potrebbe dare luogo a tempeste geomagnetiche anche di una certa intensità, come riporta Today.it. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

