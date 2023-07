Temptation Island, non era mai accaduto prima: la richiesta inedita di Alessia a Filippo Bisciglia

L'ultima puntata di Temptation Island 2023 ha generato una vivace discussione tra i telespettatori a causa di un evento sorprendente che è andato in onda. Durante il programma, Alessia Ligotti (la fidanzata di Federico) ha rivolto una richiesta particolare a Filippo Bisciglia, una richiesta che non era mai stata fatta da nessun'altra ragazza o ragazzo in tutte le undici edizioni precedenti del popolare show di Canale 5. Ma cosa ha spinto Ale a fare una richiesta così insolita nei confronti del conduttore del programma? E soprattutto, di cosa si tratta esattamente e perché ha suscitato tanto interesse e dibattito? Scopriamo insieme i dettagli su questa vicenda. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, ufficio stampa Betti Soldati, Red Communications; music by Korben MKdB