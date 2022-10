Terremoto Centro Italia, 6 anni fa la scossa: il video ricordo dei vigili del fuoco

(LaPresse) Era la mattina del 30 ottobre 2016 quando avvenne la scossa più potente registrata durante il Terremoto nel Centro Italia, di magnitudo 6.5, che provocò gravi crolli nella zona di Norcia. "I danni a edifici e strutture di grande pregio e al patrimonio artistico furono molti, tra cui il crollo alla Basilica di San Benedetto a Norcia (PG)", ricordano sul loro profilo Twitter i vigili del fuoco, pubblicando un video in memoria di quella terribile giornata. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE