Terremoto in Ecuador, scossa 6.9: almeno 4 morti, avvertito anche in Perù. L'Usgs ha emesso un «allarme arancione»

Almeno 4 persone sono morte dopo che un terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito il sud dell' Ecuador e il Perù settentrionale nel pomeriggio. Lo afferma il governo in un comunicato, citato da Cnn online. Il terremoto si è verificato vicino alla città meridionale di Balao e ha avuto una profondità di oltre 65 km, secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). Una persona è morta a Cuenca, città storica dell' Ecuador inserita nell'elenco dei siti del patrimonio mondiale delle Nazioni Unite, quando un muro è crollato sulla sua auto, e altre tre persone sono decedute nell'isola di Jambel, nella provincia di El Oro, dopo il crollo di una struttura su cui c'erano telecamere di sicurezza, hanno detto le autorità. L'Usgs ha emesso un «allarme arancione», affermando che «è probabile che ci siano ulteriori vittime». Non è in vigore alcun allarme tsunami per la zona.