‘Terror of The Trollocs’: la featurette dalla seconda stagione della serie ‘La Ruota del Tempo’

In attesa della seconda stagione, Prime Video svela una featurette dai nuovi episodi de ‘La Ruota del Tempo’. I Trolloc – minacciosi mostri della serie Original – sono, infatti, pronti a tornare e dal 1° settembre saranno disponibili le prime tre puntate. Introdotti per la prima volta in ‘The Eye of the World’ di Robert Jordan, questi temibili fanti dell’esercito dell’Oscuro sono macchine assassine assetate di sangue. La nuova featurette ‘Terror of The Trollocs’ rilasciata mostra la meticolosa abilità artistica e tecnologica che ha dato vita a queste bestie brutali. A firmare l’opera, la star della serie e co-executive producer Rosamund Pike, l’executive producer e showrunner Rafe Judkins, l’executive producer Mike Weber, lo scrittore ed executive producer Justine Juel Gillmer e il designer degli effetti makeup Nick Dudman. Dalla loro creatività – grazie a protesi ed effetti visivi all’avanguardia – i macabri Trolloc sono a tutti gli effetti “benzina per incubi”. Crediti Prime Video