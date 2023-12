Tiziano Ferro ai fan: «Ultimamente non riesco a cantare». Ecco cosa ha raccontato l'artista

(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2023 "E’ stato un anno un po’ particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica. Ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che è così che le devo rispettare. E se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, io sono qua per dirvi che sono certo che quest'anno che arriverà", le parole di Tiziano Ferro in un video postato sui social. / Ig Tiziano Ferro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev