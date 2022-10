Torino, crolla ponteggio vicino scuola: 3 operai feriti

(LaPresse) Tre feriti, di cui due in prognosi riservata. E' il bilancio del grave incidente sul lavoro avvenuto mercoledì mattina a Rivoli, in provincia di Torino, dove intorno alle 10:15 i Vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario sono intervenuti in soccorso degli operai coinvolti nel crollo parziale di un ponteggio in un cantiere, avvenuto durante i lavori di ristrutturazione di un condominio. Poco distante si trova una scuola elementare: i bambini sono salvi, ma hanno assistito alla scena. L'area è stata messa in sicurezza.