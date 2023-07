Torino, Placebo insultano Giorgia Meloni durante concerto

(LaPresse) I Placebo contro Giorgia Meloni. Martedì sera nel primo dei concerti previsti dalla band in Italia il frontman Brian Molko ha insultato pesantemente la presidente del Consiglio. "Pezzo di m..., fascista, razzista. Vaff...", ha dichiarato in italiano il cantante anglo-statunitense sul palco del Sonik Park di Stupinigi, nel Torinese. Le parole di Molko sono testimoniate da alcuni video, che stanno diventando virali sui social, pubblicati dalle persone che erano presenti al concerto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE