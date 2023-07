Torre del Greco, 4 estratti vivi da macerie palazzina crollata

(LaPresse) Tre persone estratte vive dalle macerie di una palazzina di tre piani crollata domenica mattina a Torre del Greco, nel Napoletano. Sono state portate tutte in ospedale. Non si sa quanta gente c'era all'interno dell'edificio. Si continua a scavare alla ricerca di superstiti. Ancora sconosciute le cause del cedimento.