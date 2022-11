Totti e Noemi vanno a vivere insieme: quanto costa il super attico a Roma Nord

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero deciso di compiere il grande passo: a breve, infatti, la coppia inizierà una convivenza vera e propria. Ora che i due sono usciti allo scoperto e non hanno più alcun motivo per nascondersi, trapelano fotografie e informazioni sul loro imminente futuro. Il magazine Chi, infatti, li ha immortalati insieme mentre visitano un attico situato in zona Roma Nord. "La coppia potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa [...] Un superattico in un condominio di lusso fra Roma Nord e il centro città" scrive il giornale. Abbiamo fatto delle ricerche in base alle foto pubblicate su Chi e l'appartamento in vendita si troverebbe lungo il percorso del Lungotevere, dove "sorgono edifici moderni accanto a villini edificati ta il 1911 e gli anni Venti, abitazioni neobarocche, concepite per essere abitate da singole famiglie di estrazione sociale benestante" si legge sul web. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com