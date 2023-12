Tour Music Fest, tutti i vincitori della quindicesima edizione

Dopo sei giorni di full immersion musicale, fra nuove voci, band, performer, dj e strumentisti, dopo eventi di alto livello come talk e masterclass con grandi nomi della musica italiana ed internazionale, anche questa 15esima edizione del Tour Music Fest si è conclusa: al Teatro Nuovo di Dogana, nella Repubblica di San Marino, sono stati annunciati i vincitori per ciascuna categoria in gara. Tour Music Fest vincitori che sono arrivati su quel palco superando la concorrenza di altri 500 finalisti, già selezionati dopo oltre 7500 live audition di artisti provenienti da 33 città europee e 9 nazioni diverse. Ciascun vincitore cercherà di ripercorrere i passi di alcuni dei più affermati artisti italiani che hanno dato avvio alla propria carriera musicale proprio dal Tour Music Fest nel passato, a partire da Mahmood, passando per Federica Carta, Ariete, Renzo Rubino, fino ad arrivare ad Ermal Meta. Ecco i vincitori della quindicesima edizione. foto TMF / music Korben