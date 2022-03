Truffa INPS via mail, attenzione: è molto credibile

Quasi quotidianamente, purtroppo, riceviamo sms e e-mail pubblicitari non richiesti che finiscono dritti nel cestino. Fra questi, poi, ce ne sono di pericolosi oltre che noiosi e parliamo ovviamente di messaggi che nascondono virus. Proprio in questi giorni, in particolare, sta circolando una finta e-mail intestata INPS che si configura come vera e propria truffa. È lo stesso Istituto di Previdenza Sociale a mettere in guardia i cittadini dal tentativo di frode che sta correndo sul web e nelle caselle di posta. Foto Shuttestock / Music: «Perception» from Bensound.com

