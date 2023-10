Turchia, forte esplosione ad Ankara vicino al Parlamento

(LaPresse) Una forte esplosione è stata udita domenica mattina nel cuore della capitale turca Ankara, in un'area vicina al Parlamento e al Ministero degli Affari Interni. "Uno dei terriristi si è fatto esplodere e un altro è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine", ha fatto sapere il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya, aggiungendo che due agenti di polizia sono rimasti lievemente feriti. DISTRIBUTION FREE OF CHRAGE - NOT FOR SALE