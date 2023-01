L'annuncio è arrivato dai social della band irlandese. Il 17 marzo uscirà 'Songs of Surrender', il nuovo album degli U2 che conterrà 40 brani storici del gruppo dublinese, rivisitati in chiave acustica, ma non solo. Successivamente l'elenco completo delle canzonI è stato rivelato e contiene classici come 'Sunday Bloody Sunday', 'Pride' (il singolo che anticipa il lavoro), 'With or Without You' e 'Beautiful Day'. "Siamo diventati curiosi di scoprire come sarebbe stato portare alcune delle nostre canzoni degli inizi con noi nel presente, dando loro una veste del 21mo secolo", ha spiegato il chitarrista degli U2 The Edge.