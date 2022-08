Uccisione al-Zawahri, Biden: «Giustizia è stata fatta. No vittime civili»

(Agenzia Vista) Usa, 02 agosto 2022 "Abbiamo ucciso al-Zawahri mentre era in balcone. La sua famiglia era in altre aree dell'abitazione ed è rimasta illesa. Nel raid non sono state uccise altre persone". Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, sottolineando che Joe Biden ha seguito da vicino l'operazione. Fra gli obiettivi del presidente c'era quello di minimizzare le vittime civili. Durta 01_23 White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev