(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2022 "Niente sull'Ucraina, senza l'Ucraina. E' il loro territorio. Non dirò loro cosa devono fare e cosa non devono fare", ha dichiarato il Presidente americano, Joe Biden, a Rehoboth, nel Delaware, sottolineando che solo Kiev può decidere se cedere o meno parte del suo territorio per arrivare alla pace. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev