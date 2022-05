Ucraina, De Luca: «Bene iniziativa Eni su gas, rispettare decisioni Ue ma tutelare nostra economia»

(Agenzia Vista) Napoli, 21 maggio 2022 "Credo che sia positiva l'iniziativa che sta prendendo l'Eni in relazione alle forniture di gas. Noi dobbiamo mantenerci nell'ambito delle decisioni assunte dall'Europa ma dobbiamo anche tutelare l'esigenza della nostra economia e siccome per i prossimi tre anni, se vogliamo dirci la verità, non saremo autonomi. Credo che il Governo italiano ed Eni abbiano il dovere di garantire anche con iniziative 'creativè che il flusso di forniture di gas non si interrompa per il nostro Paese, la nostra economia e le famiglie". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook nell'ambito di un passaggio sulla guerra in Ucraina. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it