Ucraina, drone sgancia bomba in una buca: i soldati non riescono a fuggire

(LaPresse) Ancora una volta, dal conflitto in Ucraina arrivano immagini terribili. Un drone sgancia una bomba in una buca dove sono rintanati sei militari, probabilmente russi, in mezzo a un terreno innevato. I soldati non riescono a fuggire perché congelati dal freddo. L'ipotermia ha rallentato i loro movimenti. Anziché tentare la fuga, i militari si rannicchiano ancora di più. L'ordigno esplode tra loro.