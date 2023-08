Ucraina, i russi colpiscono un condominio a Pokrovsk: 7 morti

(LaPresse) Sono 7 le persone uccise a seguito di un attacco missilistico russo a Pokrovsk, nella regione di Donetsk, è di almeno sette. Sono 81 i feriti. Lo riferisce il governatore della regione Pavlo Kyrylenko, come riporta Unian. Sui social i video delle conseguenze del raid. Tra i feriti ci sono 39 feriti, tra cui 2 minori di 17 e 11 anni, 31 poliziotti, 7 dipendenti del pronto soccorso e 4 militari. L'esercito russo ha attaccato la città con missili Iskander. Colpito un edificio residenziale di 5 piani.