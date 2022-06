Ucraina, in fiamme santuario del 1500 di Svyatogorsk Lavra

(LaPresse) A causa dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk un incendio di vaste proporzioni ha interessato il monastero di Svyatogorsk Lavra, che risale al 1500. Lo rende noto la chiesa orotodossa ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda. Al momento non ci sono informazioni sui morti e sui feriti. Poco dopo l''esercito russo ha dichiarato di non condurre operazioni di combattimento nella regione di Svyatogorsk. Secondo il ministero della Difesa russo è stata la 79esima brigata d'assalto aviotrasportata delle forze armate ucraine durante la ritirata dalla città di Svyatogorsk a "dare fuoco" al monastero costruito per la maggior parte in legno. Lo riporta Interfax.