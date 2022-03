Ucraina, la carovana di Mediterranea Saving Humans a Leopoli per consegnare materiale sanitario

(Agenzia Vista) Leopoli, 20 marzo 2022 Ucraina, la carovana di Mediterranea saving humans a Leopoli per consegnare materiale umanitario e sanitario La carovana SafePassage è alla stazione di Leopoli, punto di transito e speranza per centinaia di persone in arrivo dall'est Ucraina, per consegnare materiale umanitario e sanitario. "Abbiamo collaborato con alcune organizzazioni presenti nel piazzale, soprattutto per individuare le persone che hanno necessità di superare il confine che viaggeranno con noi fino all'Italia. Dopo i bombardamenti di ieri, le sirene antiaeree hanno suonato due volte questa mattina, molte persone si sono rifugiate nei sotterranei della stazione, altre sono dovute rimanere all'aperto.” Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans, raccontando quanto stanno facendo i volontari dell’associazione in missione umanitaria in Ucraina. Mediterranea Saving Humans Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it