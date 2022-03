Ucraina, Von der Leyen: «La guerra sarà un fallimento per Putin, le sanzioni stanno prosciugando le risorse»

(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 marzo 2022 "La sua guerra sarà un fallimento strategico per Putin. La nostra cooperazione sulle quattro successive ondate di sanzioni contro la Russia è stata straordinaria ed eccezionale. Le sanzioni stanno ora penetrando in profondità nel sistema russo, prosciugando le risorse di Putin per finanziare questa guerra atroce. Il nostro lavoro sulle sanzioni mostra anche che quando agiamo insieme, siamo più forti e possiamo davvero fare la differenza", così la presidente della Commissione Ue von der Leyen nel corso della conferenza stampa con Biden dopo il Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev