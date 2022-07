Ucraina, Zelensky: «Identificheremo tutti i russi responsabili degli attacchi a Vinnytsia»

(Agenzia Vista) Kiev, 16 luglio 2022 "Gli occupanti non avranno notti di riposo. Le identificazioni dei colpevoli degli attacchi alla città di Vinnytsia sono iniziate. Sia a livello nazionale che a livello internazionale. Faremo di tutto per identificare tutti gli assassini russi responsabili di ciò che hanno fatto", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev