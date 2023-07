Un'estate di successi live in tutta Italia per Gianni Morandi

Pubblico multigenerazionale per il tour il Go Gianni Go!

Milano, 11 lug. (askanews) - Dopo il grandissimo successo del Go Gianni Go! Morandi nei palasport e l'indimenticabile partecipazione a Italia Loves Romagna - il concerto benefico a sostegno delle popolazioni alluvionate - il Go Gianni Go! Estate 2023, la nuova tournée estiva di Gianni Morandi prodotta da Trident Music, ha preso il via il 6 luglio da Senigallia , per poi toccare le città di Codroipo (8 luglio) e Brescia (10 luglio). Morandi proseguirà nel corso dell'intera estate con numerosi show a cielo aperto nelle più suggestive località d'Italia: seguiranno le date di Parma (12 luglio @Parco Ducale), La Spezia (14 luglio @ Piazza Europa), Ferrara (20 luglio @ Piazza Trento e Trieste), Piazzola - PD (22 luglio @ Anfiteatro Camerini), Matera (25 luglio @ Cava del Sole), Alghero (30 luglio @ Anfiteatro Ivan Graziani), Castelnuovo di Garfagnana (2 agosto @ Fortezza Di Mont'Alfonso), Agrigento (8 agosto @ Teatro Valle dei Templi), Taormina (10 agosto @ Teatro Antico di Taormina), Malta (12 agosto @ Fort Manoel), Isola Capo Rizzuto - KR (16 agosto @ Porto Turistico Le Castella), Giulianova - TE (18 agosto @ Porto Turistico), Baia Domizia - CE (20 agosto @ Arena dei Pini), Benevento (28 agosto @ Piazza Risorgimento), Mantova (2 settembre @ Esedra di Palazzo Te).

Acclamato da un pubblico multigenerazionale, Morandi sta animando la calda stagione dei live con uno spettacolo ricco di emozioni indimenticabili. 18 imperdibili appuntamenti in cui il cantante farà ascoltare ai suoi fan i grandi classici del suo repertorio e le tracce incluse nel nuovo progetto discografico EVVIVA! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - L'Allegria, Apri tutte le porte e Anna della porta accanto.

I biglietti delGo Gianni Go! Estate 2023 sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.