Usa, aereo americano affiancato da jet cinese: sfiorata collisione

Un caccia cinese si è avvicinato pericolosamente a un aereo dell'aeronautica militare degli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale. Il pilota americano è stato costretto a una manovra improvvisa per evitare la collisione. È quanto fa sapere il Comando degli Stati Uniti per l'Indo-Pacifico. L'incidente sfiorato si è verificato il 21 dicembre, quando il J-11 della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese ha volato davanti e a meno di 6 metri dal muso di un RC-135, un tipo di aereo da ricognizione di grandi dimensioni gestito dall'aeronautica militare degli Stati Uniti. L'aereo statunitense stava "conducendo illegalmente operazioni di routine sopra il Mar Cinese Meridionale nello spazio aereo internazionale", si legge nel comunicato degli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin non ha fornito dettagli, ma ha accusato gli Stati Uniti di porre "serie minacce alla sicurezza nazionale cinese" con le loro operazioni di sorveglianza. "La Cina continuerà a prendere le misure necessarie per difendere con fermezza la sua sovranità", ha aggiunto Wang durante un briefing quotidiano venerdì, "e la sua sicurezza e collaborerà con i Paesi della regione per difendere con fermezza la pace e la stabilità del Mar Cinese Meridionale".