Van Gogh imbrattato da ambientalisti, Sangiuliano: «Atto grave, magistratura farà suo lavoro»

(Agenzia Vista) Roma 4 novembre 2022 "Sono venuto qui per stigmatizzare quello che è stato un atto molto grave. Ovviamente, adesso la giustizia farà il suo corso, c'è una indagine dei carabinieri che accerteranno i fatti e le modalità e qual era la vera volontà. Per fortuna - riferisce Sangiuliano - l'opera era protetta bene e mi riempie di gioia il fatto che non sia stata seriamente danneggiata. Poi, ci sarà la magistratura che farà il suo lavoro. Noi dobbiamo impegnarci affinché queste cose non accadano, soprattutto facendo capire a questi giovani che non è questo il modo con il quale si possono esprimere delle idee che possono avere anche il loro fondamento". Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Palazzo Bonaparte, dove era esposto il “Seminatore” di Van Gogh, sporcato questa mattina da un gruppo di ambientalisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it