Vanessa Incontrada, ritorno di fiamma con l'ex compagno Rossano Laurini? La foto disorienta i fan

Vanessa Incontrada ha pubblicato su Instagram una serie di foto della sua estate a Follonica. Tra queste sono spuntati alcuni ritratti felici e in compagnia di suo figlio Isal e Rossano Laurini, l'uomo a cui l'attrice è stata legata dal 2007 al 2022. Fu proprio Vanessa a parlarne durante un'intervista a Vanity Fair, in cui confessò la crisi a seguito della convivenza forzata durante i mesi di lockdown. Ora, quasi inevitabilmente, molti fan si sono chiesti se tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma: Vanessa e Rossano sono di nuovo una coppia? I commenti degli utenti sono numerosi. "Che bello, siete tornati insieme", "Sono felice che siete tornati insieme, siete una bella famiglia" hanno scritto alcuni. "Non sono tornati insieme", "perché "è bello" che le persone tornino insieme? Possono esserci tanti lieti fini, anche senza tornare insieme. Ad ogni modo queste sono cose personali, l'importante è che siano felici", hanno commentato altri. Photo Credits: Kikapress Music: Korben