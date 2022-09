Venezia 79, sfilata di stelle al primo red carpet: da Hillary Clinton a Regé-Jean Page

Sfilate di stelle per per il primo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022. Accolta da un'ovazione Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente Bill Clinton e segretario di Stato con Barack Obama. Che a sorpresa ha calcato il carpet. Grande entusiasmo anche per l'arrivo della presidente di giuria Julienne Moore in un mantello colorato. L'attrice ha posato per selfie e firmato autografi. Delirio al Lido per il Duca di Hastings, alias Renè jean page. Sex symbol di Bridgerton. Chiude il carpet il cast di White Noise.