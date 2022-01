Vesuvius Tourism App, ecco la nuova applicazione dedicata al turismo Aggregare offerte per un turismo ''lento e sostenibile'' con lo scopo di promuovere le ricchezze di percorsi integrati che vanno dai Campi Flegrei al Vesuvio fino ad arrivare alle isole del golfo passando per i vicoli del Centro storico di Napoli e per le meraviglie dei siti archeologici dell'area vesuviana. E' lo scopo con cui nasce Vesuvius Tourism App, da un'idea dell'imprenditore Salvatore Graziano. Sono già circa cinquanta le imprese turistiche e gli stakeholder coinvolti nella creazione degli itinerari turistici che il portale andrà a proporre, ma in questi mesi l'attività si concentra nell'allargare l'offerta chiamando a raccolta quanti accolgono e appoggiano la filosofia della piattaforma. Nei primi mesi del 2022 Vesuvius Tourism sarà App per il B2B e ha già confermato la sua presenza nelle più importanti fiere nazionali e internazionali del turismo, per arrivare infine sui device degli utenti nel 2023. "Con lo sviluppo di Vesuvius Tourism App - spiega Graziano - abbiamo puntato lo sguardo su ciò che ci appartiene e adesso è nostra intenzione incentivarlo, creando una rete d'impresa e favorendo gli accordi con le amministrazioni pubbliche locali. Siamo certi di sviluppare occupazione giovanile riducendo il fenomeno dei talenti in fuga e il rischio al crimine ma occorre essere parte attiva per valorizzare la storia e le tradizioni di un luogo millenario fatto di architettura e arte, santuari e siti archeologici, artigianato locale ed enogastronomia". Vesuvius Tourism App sarà presentata agli stakeholder e alle imprese turistiche nella prossima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo 2022.