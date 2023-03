Via libera a Dl bollette, codice appalti e stop a cibi sintetici

Le misure approvate dal Cdm. Meloni festeggia con Coldiretti

Roma, 28 mar. (askanews) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto bollette da 4,9 miliardi che proroga e vara nuovi sostegni per famiglie e imprese contro il caro energia; prorogati fino al 30 giugno il bonus sociale e lo sconto sulle bollette per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro. Inoltre, nel decreto sono previsti interventi in favore del settore sanitario.

Il governo ha dato il via libera anche al nuovo codice degli appalti e tra i provvedimenti a un disegno di legge che vieta la produzione del cibo sintetico. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida: "É evidente che noi guardiamo alla tutela della nostra collettività e abbiamo ragionato affrontando il tema della qualità, prodotti da laboratorio a nostro avviso non garantiscono qualità, non garantiscono benessere e quella tutela della nostra cultura e tradizione che all'enogastronomia e alle tradizioni agricole lega un pezzo della nostra civiltà e del nostro modello".

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta, come prima di lei il ministro Lollobrigida, al sit-in della Coldiretti davanti a Palazzo Chigi a tutela del made in Italy: "Non potevamo che non festeggiare con i nostri agricoltori un provvedimento che pone l'Italia all'avanguardia non solo sul tema della difesa delle eccellenza ma anche sul tema della difesa dei consumatori".