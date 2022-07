A Gardaland Sea Life c'è anche una sirena

(LaPresse) A Gardaland Sea Life Aquarium è andato in scena ieri un esclusivo spettacolo: una sirena - esperta apneista, allenata a nuotare con una coda che la aiuta negli esercizi acquatici più suggestivi - si è esibita in una delle vasche più grandi dell’acquario praticando la tecnica del "mermaiding" (dall’inglese mermaid: sirena), che trae ispirazione proprio dai movimenti delle leggendarie sirene del mare. Questo sport, la cui popolarità è in continua crescita in tutto il mondo, offre diversi benefici tra cui migliorare la propria forma fisica allenando tutto il corpo, stimolare l’attività respiratoria e diminuire lo stress. L’esibizione ha coronato una speciale iniziativa, iniziata nel mese di febbraio, durante la quale i Visitatori di Gardaland Sea Life Aquarium hanno potuto incontrare dal vivo la sirena e scattare con lei una suggestiva foto ricordo. Gardaland Sea Life Aquarium è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00; è possibile visitarlo acquistando online un biglietto a tariffa ridotta di 10,50 euro e a tariffa intera di 12,50 euro.