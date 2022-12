A Roma c'è la casa dei mostri: l'ingresso vi metterà paura

La Casa dei mostri è il palazzo che scende da Piazza Trinità dei Monti, lungo la via Sistina e Gregoriana e viene chiamato così per il portone sulla via Gregoriana che si apre in una gigantesca bocca spalancata, con un naso a far da chiave di volta, le guance da cornice e gli occhi con le sopracciglia da timpano. Si tratta di una decorazione insolita che accompagna i due finestroni in legno. È una parte dell'edificio, l'unico elemento del muro rimasto dopo una serie di modifiche avvenute nel corso dei secoli. Questa area fu costruita per volere di Federica Zuccari nel 1592, all'epoca era lui il padrone della struttura. Infatti, il vero nome è Palazzo Zuccari. Molti artisti frequentarono il palazzo, anche Gabriele D'Annunzio che ne parlò anche nel suo libro Il piacere. Al suo interno vi era una collezione di quadri molto importante e una biblioteca ricca di libri.

