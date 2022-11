Alla scoperta delle meraviglie dell’artigianato italiano: 8 luoghi da visitare subito

L’Italia offre una inestimabile tradizione in fatto di artigianato locale e Campeggi.com ci porta alla scoperta di 8 meraviglie tricolori: dalla lavorazione del legno in Valle d’Aosta fino a quella dell’arte orafa in Sardegna, passando per la liuteria tradizionale cremonese, i timbri del pane di Matera, le Teste di Moro siciliane, la lavorazione dell’alabastro a Volterra, le pipe calabresi di Brognaturo e le tovaglie perugine. Ogni oggetto richiede una abilità incredibile, grandi conoscenze ed è l'espressione più alta della passione con cui gli artigiani hanno a cuore l'immenso patrimonio di tradizioni, arte, cultura e leggende tramandate di generazione in generazione

Foto Shutterstock, Campeggi.com; music Moose from Bensound.com