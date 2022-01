Se siete alla ricerca di nuove mete, la Lonely Planet ha stilato il Best in Travel 2022; il miglior posto da vedere nel 2022? Auckland in Nuova Zelanda. La cosiddetta Città delle vele la più popolosa e grande del Paese, meriterebbe di essere vista più di Taipei e Friburgo (rispettivamente al secondo e terzo posto).

